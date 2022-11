 Qui sont Romain et Margaux tués ce dimanche lors du Rallye du Condroz?

Deux adolescents ont été tués dimanche, fauchés par une voiture sortie de la route lors d'un rallye automobile près de Wanze, une commune située entre Namur et Liège en Belgique, selon les organisateurs.

Les deux victimes, une jeune fille de 16 ans et un jeune homme de 18 ans, ont été tuées par une voiture qui, selon le site des organisateurs du rallye de Condroz-Huy, "est sortie de la route et a heurté un petit parapet avant de se mettre sur le flanc, en heurtant un groupe de spectateurs qui se trouvaient dans une zone interdite au public".

Les deux victimes sont décédées sur le coup. On en sait plus sur leurs identités. Il s'agissait d'un jeune couple Romain et Margaux. Romain est originaire de Huy et est le fils de Fabrice Landeloos, patron de l'entrerprise de bois Broers, implantée à Burdinne. Margaux était, elle, originaire de Lens-Saint-Rémy (Hannut). Le couple était ensemble depuis 2 ans.

Margaux était étudiante au collège Sainte-Croix à Hannut. Romain suivait une formation à l'IFAPME en gestion. "C’était un magnifique couple, elle était très jolie et Romain en était fier. Elle aurait pu être mannequin, elle faisait des défilés pour une boutique de Hannut d’ailleurs", décrit la mère de la jeune fille dans les journaux SudPresse. Les deux familles sont sous le choc.

VOICI CE QUE L'ON SAIT SUR LES PREMIERS ELEMENTS DE L'ENQUÊTE