Saisie record en Espagne: 32 tonnes de cannabis découvertes, une partie était destinée à la Belgique

La police espagnole a procédé à sa plus grande saisie de cannabis à ce jour, dont une partie de la cargaison était destinée à la Belgique. La garde civile espagnole a annoncé dimanche soir que 32 tonnes de cannabis avaient été saisies au total dans les villes de Tolède, Valence, Asturies et Ciudad Real. Les autorités assurent qu'il s'agit de la plus grande cache de cannabis emballé découverte à ce jour, non seulement en Espagne mais à l'international. Il y avait pour l'équivalent de 1,1 million de plants de cannabis.

La garde civile explique que l'opération criminelle supervisait un réseau commercial de mise sous vide de cannabis ensuite acheminé empaqueté à travers l'Espagne mais aussi vers d'autres pays européens, dont la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas. 20 personnes, 9 hommes et 11 femmes entre 20 et 59 ans, ont été arrêtées dans le cadre de l'opération de la police espagnole.

Chaque année, environ 22 millions de consommateurs de cannabis dépensent l'équivalent de 9 milliards d'euros pour ces stupéfiants, selon les données d'Interpol, ce qui rend ce marché de drogue illicite le plus vaste dans l'UE.