"J'ai vu les petits jeunes traverser la route devant nous": Alexia a assisté à l'accident du rallye du Condroz, elle donne sa version des faits

Alexia était ce dimanche au Rallye du Condroz endeuillé par la mort de deux jeunes spectateurs à Moha (Wanze). Elle nous a contactés via le bouton orange "Alertez-Nous" pour nous raconter qu'elle et son épouse sont les premières personnes à avoir porté assistance aux blessés.

Alexia était ce dimanche au Rallye du Condroz. Passionnée de courses automobiles, la jeune femme avait décidé avec son épouse de trouver le meilleur endroit sur les abords de l'itinéraire à Moha pour apercevoir les bolides. Arrivées sur les lieux, Alexia et Séphorah se mettent d'accord sur un emplacement. "On voulait voir les voitures suffisamment longtemps, on s'est donc mis sur une longue ligne droite, calées entre deux virages. C'est la famille de mon épouse qui connaissait cet endroit et qui nous l'a recommandé".

Alexia se met alors à filmer le passage des premières voitures, mais l'attitude de certains spectateurs situés à proximité la dérange: "On pouvait voir un groupe de personnes alcoolisées de l'autre côté de la route qui tentaient de toucher du poing les voitures. C'était particulièrement dangereux. A un moment donné, un homme a même bousculé sa femme à l'arrivée d'une voiture pour qu'elle puisse toucher elle-même l'un des bolides avec son poing. On s'est dit qu'ils étaient vraiment fous."

Alexia se retrouve à côté du jeune couple Romain et Margaux: "J'ai vu les petits jeunes traverser la route juste devant nous. On voulait les suivre mais on s'est ravisés. Ils ont traversé la route et se sont mis derrière un muret avec ce groupe. Ils étaient 7 ou 8. Selon moi, ils n'étaient pas dans une zone interdite mais dans un jardin. Deux minutes après, l'accident a eu lieu sous nos yeux", se souvient Alexia en larmes.

Selon Alexia, tout s'est passé très vite.

"La voiture a percuté le muret, basculé sur le flanc et elle a heurté de plein fouet le groupe. Le jeune couple est décédé sur le coup. Il y a eu ce bruit assourdissant et puis ce long silence... A côté de la jeune femme, Margaux, se trouvait un garçon de 14 ans, qui a été projeté par la voiture de course sur la façade latérale de la maison. Il était touché à l'abdomen et tremblait", nous explique-t-elle. Alexia aperçoit l'adolescent en détresse et lui porte secours. "A ses côtés, se trouvaient aussi son père et son jeune frère de 7 ans sous le choc et en pleurs. L'adolescent était encastré dans le mur. Je l'ai porté. Il se plaignait qu'il avait mal au pied. L'une des personnes alcoolisées qui se trouvait autour de nous est venue lui parler. Il lui a dit que sa douleur n'était que psychologique... D'autres personnes sous influence se demandaient où elles étaient..."

Pendant ce temps-là, Séphorah était en train de trouver des draps pour recouvrir le jeune couple et des parapluies parce qu'il commençait à pleuvoir. Le pilote était, lui, allongé par terre sous le choc.

Si Alexia veut parler au lendemain de ce drame, c'est parce qu'elle veut rétablir la vérité: "Les victimes n'étaient pas dans une zone interdite au moment de l'accident, comme certains ont pu l'avancer. C'est important pour les familles qu'elles sachent qu'ils n'étaient pas en tort.

Et Alexia de conclure: "Ils étaient si jeunes. C'est terrible."