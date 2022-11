La Commission réclame plus de transparence aux plateformes comme Airbnb

(Belga) La Commission européenne a adopté lundi une proposition de règlement visant à renforcer la transparence dans les services de location de logements de courte durée, tels que les plateformes Airbnb, Booking, Tripadvisor, etc.

Il s'agit pour l'exécutif européen d'améliorer la transparence concernant l'identification et l'activité des hôtes offrant ces hébergements, les règles qu'ils doivent respecter, et de faciliter leur enregistrement. La Commission veut aussi harmoniser l'actuelle fragmentation dans la manière dont les plateformes numériques partagent les données, pour empêcher les référencements illicites. Aidées par ces données, les autorités publiques "pourront élaborer en connaissance de cause des politiques locales efficaces et proportionnées", selon la Commission. "Si les réservations de logements de courte durée offrent des avantages aux hôtes et aux touristes, elles peuvent également susciter des inquiétudes auprès de certaines communautés locales confrontées, par exemple, à un manque de logements abordables ou à des afflux excessifs de touristes", fait valoir la Commission. La proposition doit encore être examinée par le Parlement européen et le Conseil (États membres). Après son adoption et son entrée en vigueur, les États membres disposeront d'un délai de deux ans pour mettre en place les mécanismes nécessaires aux échanges de données. Les locations de courte durée représentent environ un quart de l'ensemble des hébergements touristiques dans l'UE et leur nombre augmente sensiblement dans toute l'UE. (Belga)