Le Rallye du Condroz interdit en 2023 ? Les riverains s'interrogent après la mort de deux adolescents (vidéo)

Le Rallye du Condroz a été endeuillé. Deux adolescents y ont perdu la vie hier, percutés par une voiture lors d'un accident sur le parcours. Depuis 2003, cela fait monter à six le nombre de victimes le long des routes du rallye hutois. Pour les riverains, l'information est difficile à avaler.

Si certains défendent le rallye, d'autres sont plus sceptiques. Jean-Sébastien, par exemple, reproche aux spectateurs de ne pas respecter les consignes des organisateurs. Selon lui, trop de fans se comportent bizarrement, s'installant dans des zones interdites, notamment dans son allée de garage à Modave. Il a d'ailleurs déjà signalé le cas de nombreuses fois. "Je crois que c'est arrivé une fois que quelqu'un de l'organisation, arrive, sinon, c'était moi qui devait les virer. Ils étaient souvent éméchés, j'ai eu des bagarres ici", explique-t-il.

Même constat chez Martine. "Il y en avait qui étaient gênés par la clôture, certains essayaient de l'enlever. On retrouve parfois des langes, des gens qui urinent sur l'escalier...", regrette cette riveraine. Pour elle, maintenir un rallye dans un village, aujourd'hui, n'a plus beaucoup de sens. "Le sommet en Egypte commence maintenant, on dit aux gens qu'il faut faire attention au niveau de l'énergie. Je trouve ça aberrant à notre époque, ce n'est plus acceptable", lance-t-elle sans détour.

Alors reverra-t-on un Rallye du Condroz en 2023 ? "Tout le monde va se poser la question et il y aura une réflexion à ce sujet-là, bien entendu", nous répond calmement Benoît Galand, Porte-parole des organisateurs du Rallye du Condroz. Il faudra avant tout attendre le résultat de l'enquête en cours pour savoir définir clairement ce qui favorise ce genre de tragique accident.