Kadiatou, une Bruxelloise, a vécu un "accouchement inopiné": elle a dû accoucher seule dans son salon

Histoire étonnante et plutôt rare qu'a vécue Kadiatou. Alors qu'elle attendait son 3ème enfant, cette Bruxelloise a vécu ce qu'on appelle "un accouchement inopiné". Ce qui veut dire que tout est allé très vite, trop même puisqu'elle n'a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital et qu'elle a donné naissance à son bébé sur le tapis de son salon. Heureusement, tout le monde se porte bien.

"J’étais dans la salle de bain, c’est là que j’ai perdu les eaux", raconte d'emblée Kadiatou, une Bruxelloise. Et en 5 minutes à peine, elle se retrouve dans son salon, seule en train d’accoucher. "J’ai à peine eu le temps de me mettre ici, je vois encore les traces. Et le bébé est sorti là", raconte-t-elle depuis son salon un sourire aux lèvres.

L'accouchement a eu lieux samedi dernier, le 5 novembre. Le bébé n’était pourtant attendu que pour le 25. "Je me suis dit de ne pas bouger, car cela pouvait être dangereux et d'attendre les pompiers. C'est venu naturellement. J'avais peur de me faire du mal ou de faire du mal au bébé. Je me suis dit 'Calme-toi, ils sont compétents, ils vont faire le nécessaire", raconte-t-elle.

Au moment de l'accouchement inopiné, Kadiatou est avec sa fille de deux ans. Une amie, Corinne, les rejoint en panique. "Je l'ai retrouvée par terre avec le bébé. Je me suis dit qu'il fallait couvrir le bébé." Kadiatou vient de vivre ce qu’on appelle un "accouchement inopiné". Un phénomène rare, chez nous.

A la maternité de l'hôpital Etterbeek-Ixelles par exemple, où nous nous sommes rendus, cela concerne 1 à 2 mamans par an et souvent dans le cas d’un deuxième ou troisième enfant. Thomas Pezin, chef de clinique d’obstétrique à l'hôpital Etterbeek- Ixelles: "Il y a d'une part la maman, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Voir si elle a déjà délivré, si le placenta a été expulsé. Pour le bébé, il y a plus de risque d'hypothermie, d'hypoglycémie." Coté conseil, Thomas Pezin détaille: "Sécher le bébé, le couvrir, lui mettre un bonnet."







Heureusement, dans le cas de Kadiatou, aucune complication. Lundi matin encore, Kadiatou était à la maternité.

Derniers conseils avant la première sortie, comme après chaque accouchement. "Comme il est un petit peu, il est né en avance même s'il n'est pas prématuré, il peut vite se fatiguer au sein. Il faut veiller à ce qu'il tête bien régulièrement", informe Doriane Gillet, sage-femme à l’hôpital Etterbeek- Ixelles. Malgré les circonstances, la jeune maman a eu les bons réflexes.

"S'accroupir devant un fauteuil ou un lit ou quelque chose de confortable comme un bain va permettre une sortie plus facile pour la maman et de prendre son bébé de manière sécurisé", ajoute Doriane Gillet.

Un accouchement inopiné peut aussi être difficile psychologiquement. Loin de son mari qui travaille à l’étranger, Kadiatou peine à se remettre de ses émotions. Mais la naissance de son fils reste un bon souvenir malgré tout. "C'est quelque part une fierté pour moi aussi. Je suis parvenue à tout gérer, à ne pas paniquer et à rester toute calme."

Reste tout de même un dernier détail à régler. Le petit est arrivé si vite qu’il n’a même pas encore de prénom.