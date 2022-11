Premier vol entre le Venezuela et la Colombie, avec le rétablissement des relations

(Belga) Le premier vol a relié le Venezuela et la Colombie lundi après plus de deux ans d'interruption, suite au rétablissement des relations diplomatiques et commerciales rompues depuis 2019 entre les deux pays.

L'avion Boeing de la compagnie aérienne privée vénézuélienne Turpial a décollé à 17h30 heure locale (22h30 GMT) de Caracas et s'est posé à 18h00 heure locale (23h00) à Bogota. "Ce vol marque la reprise tant attendue de la liaison aérienne directe entre la Colombie et le Venezuela, deux pays frères qui travaillent ensemble pour un avenir prospère", a écrit le ministre colombien de l'Industrie et du Commerce, German Umana sur Twitter. Dans un premier temps, Turpial va assurer des vols entre les deux capitales les lundis et samedis. Le Venezuela a d'abord cherché à reprendre cette liaison via la compagnie publique Conviasa, mais les sanctions financières des Etats-Unis qui frappent le pays l'en ont empêché. Pour sa part, la compagnie d'Etat colombienne Satena prévoit d'assurer mercredi son premier vol vers Caracas, suivi le 28 novembre d'une liaison Barranquilla-Caracas. Le rétablissement des relations bilatérales et la reprise des vols sont intervenus après l'accession de Gustavo Petro à la présidence de la Colombie le 7 août. En 2019, les deux pays avaient rompu leurs liens diplomatiques après que le président colombien de l'époque Ivan Duque (2018-2022), avait jugé frauduleuse la réélection de Nicolas Maduro à la tête du Venezuela, et reconnu comme son homologue le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido.