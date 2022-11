Un obus découvert à la gare de Gand-Saint-Pierre: d'importantes perturbations attendues sur le trafic ferroviaire

Un obus de guerre a été découvert en gare de Gand-Saint-Pierre dans la nuit de lundi à mardi lors de travaux d'excavation, ont indiqué Infrabel et la SNCB. D'importantes perturbations sont attendues sur le trafic ferroviaire durant la matinée. La gare est actuellement en grande partie inaccessible.

L'engin est situé à 300 mètres des quais, côté Bruxelles. "Nous attendons que le service de déminage Sedee soit sur place pour le démanteler. Il est attendu vers 5h30", a ajouté Infrabel. Plusieurs trains ont été annulés. Certains partiront de Melle et d'autres seront détournés localement via l'axe Courtrai-Denderleeuw-Bruxelles. Un service de bus de remplacement est également mis en place entre Deinze et Gand-Dampoort par la SNCB. Les voyageurs peuvent aussi utiliser le service de bus régulier de De Lijn entre Gand-Saint-Pierre et Gand-Dampoort.