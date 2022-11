Grève nationale en Grèce le 9 novembre

(Belga) L'automne social s'annonce chaud en Grèce: les principaux syndicats du pays ont en effet appelé à une grève nationale de 24 heures demain/mercredi. La grève touchera principalement le trafic; des actions seront ainsi menées sur les ferries, dans les transports publics et éventuellement dans les aéroports. Les syndicats réclament des salaires plus élevés et davantage d'aides publiques pour compenser l'inflation et la hausse du coût de la vie et de l'énergie.

Certains services ne seront affectés que pendant quelques heures. C'est le cas, par exemple, du métro d'Athènes, qui ne sera fermé qu'aux heures de pointe. Cependant, d'autres secteurs, tels que les ministères, les écoles et d'autres institutions publiques, seront complètement paralysés. De nombreuses entreprises du secteur privé, y compris les supermarchés, ouvriront leurs portes normalement. (Belga)