La boulangerie de Florence victime d’un cambriolage spectaculaire à Sombreffe: "Un préjudice de 100.000€, nous sommes anéantis" (vidéo)

Florence Dumont, patronne de la pâtisserie Dumont&Partners, située le long de la route N29, Sombreffe, a vécu le pire début de semaine qu’il soit. Alors qu’elle se rendait dans son établissement pour récupérer les recettes du week-end, la patronne a eu la terrible surprise de constater que sa pâtisserie avait été cambriolée.

"Nous nous sommes fait cambrioler", témoigne-t-elle via le bouton orange Alertez-nous. "Ils ont cassé nos deux portes de sécurité et ont arraché les monnayeurs du mur. Nous avons un préjudice qui s’élève à plus de 100.000 euros. Nous sommes tout simplement dépités, j’en ai pleuré de colère", explique-t-elle.

Un coup de massue de plus

Ces monnayeurs, machines qui rendent la monnaie automatiquement, servent également de coffres. Les cambrioleurs s’en sont donc emparés, assez facilement selon la vidéo ci-dessus. Florence perd donc sa recette du week-end, en plus des dégâts matériels. "De plus, nous devrons sûrement en racheter, et cela nous coûterait environ 45.000 euros…". Cependant, l’assurance devrait pouvoir intervenir pour ces appareils. "Mais pour les dégâts matériels, les portes, et l'argent qu'il y avait dans les monnayeurs, nous sommes encore dans le flou".

Ce sont des professionnels, ils ont tout pris en 1 minute 30

Comme tous les commerçants, Florence doit jongler avec les factures d’énergie, de plus en plus hautes. Ce cambriolage vient donc enfoncer encore plus son commerce. "Avec la crise énergétique, nous devons désormais payer 18.000€ par mois. C’est la pire période que nous avons connue et ça doit nous tomber dessus en plus. Avec ceci, nous ne savons pas si nous allons nous en sortir. Nous sommes anéantis", confie-t-elle.

Cependant, un détail a directement intrigué Florence : l’alarme et les caméras de la boulangerie n’ont pas été d’une grande aide. En effet, l’alarme n’a pas sonné, et les caméras ont été coupées entre minuit et 3h du matin. "Nous avons directement visionné les images de la nuit, mais entre minuit et 3h du matin, celles de l’entrée et de l’espace de vente montrent un écran noir, comme si elles avaient été débranchées. Cependant, tout fonctionnait dans l’atelier et le matériel n’a pas été endommagé. Nous ne savons pas comment c’est possible !", déplore-t-elle.

Pourtant, Florence veut en avoir le cœur net. Bien que les vidéos aient été coupées durant trois heures, elle vérifie les bandes des périodes avant et après la coupure. "Et là, on voit qu’en fait, ils sont venus vers 22h, donc les caméras ont pu filmer", explique-t-elle. "On remarque tout de suite que ce sont des professionnels, ils savent vraiment comment faire. En tout, pour débrancher nos monnayeurs et partir avec, cela a pris 1 minute 30".

Une bande qui cible les mêmes monnayeurs ?

Dans la région, d’autres commerces propriétaires de monnayeurs de la marque Glory auraient également été victimes de vols. Grâce à un appel à témoin que Florence a diffusé sur ses réseaux sociaux, des clientes sont venues lui rapporter d’autres méfaits similaires.

"Un Louis Delhaize à Gembloux a été cambriolé la même nuit et équipé des mêmes monnayeurs que nous", témoigne-t-elle. "Cela pourrait être une bande bien organisée, car selon d’autres témoignages, des boulangeries en Flandre ont été cambriolées, et ils avaient également ces monnayeurs, ainsi qu’une autre boulangerie du côté de Temploux".

La police, contactée par la rédaction de RTL Info, n'a pas pu nous donner de plus amples informations sur le sujet et sur une éventuelle bande organisée visant spécifiquement ces monnayeurs.