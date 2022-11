Asile et migration - Plus de 300 migrants présumés du Sri Lanka sauvés au large du Vietnam

(Belga) Plus de 300 migrants présumés originaires du Sri Lanka ont été secourus au large des côtes vietnamiennes après que leur bateau a commencé à prendre l'eau, ont indiqué mardi les autorités vietnamiennes.

Le navire de pêche Lady 3 battant pavillon birman a rencontré des difficultés à environ 250 miles nautiques (460 km) au large de Vung Tau (Sud), selon le Centre de coordination de la recherche et du sauvetage maritimes du Vietnam qui estime que le bateau se dirigeait vers le Canada. "Le navire a connu une avarie qui a entraîné l'entrée d'eau dans la salle des machines et n'a pas pu être réparée depuis le 5 novembre", indique le centre. Après un appel à l'aide du capitaine lundi, les autorités vietnamiennes ont demandé à un navire battant pavillon japonais et naviguant à proximité de secourir les passagers. De nombreuses personnes paniquées s'étaient rassemblées sur le pont du navire à la dérive, selon le centre de secours. Les 303 personnes, dont 20 enfants, ont toutes été ramenées saines et sauves à Vung Tau. Le Sri Lanka est ravagé par une crise économique historique, marquée par de sévères pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant et des pannes d'électricité. Les responsables de la sécurité considèrent que la spirale de la crise économique pourrait encourager l'émigration illégale. La recrudescence des tentatives de passage de clandestins vers l'Australie par bateau a incité Canberra et Colombo à mettre en place un centre de surveillance spécial après avoir équipé les bateaux de pêche de dispositifs de repérage GPS afin d'endiguer les dangereuses traversées maritimes de migrants.