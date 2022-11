Un discours de Charles Michel censuré par la Chine: le message jugé trop critique

Les autorités chinoises ont censuré le discours que le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, devait prononcer par vidéoconférence en ouverture de la grande foire commerciale de Shanghaï, rapporte l'agence de presse Reuters.

Dans ce message pré-enregistré, l'ancien Premier ministre belge se montrait notamment critique envers l'invasion russe et Ukraine et appelait à une plus grande indépendance commerciale de l'UE envers la Chine. A la demande expresse de Pékin, le message n'a finalement pas été diffusé, selon la dépêche de Reuters, confirmée à bonne source mardi auprès de Belga.

"La question a été gérée par les canaux diplomatiques habituels", précise-t-on de source européenne. Dans ce message, M. Michel évoquait notamment la "guerre illégale de la Russie en Ukraine" et les "leçons importantes" que l'Europe en retirait.

Evoquant la dépendance que l'Europe avait construite envers les hydrocarbures russes, le président du Conseil faisait ensuite référence à la balance commerciale entre la Chine et le Vieux continent. "En Europe, nous souhaitons un équilibre dans nos relations commerciales pour éviter un trop haut niveau de dépendance. Cela vaut aussi pour les relations commerciales avec la Chine", insistait M. Michel. Celui-ci y appelait aussi Pékin à plus s'investir pour mettre fin à la guerre en Ukraine.