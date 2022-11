Grève générale - Début de la grève sur le rail ce mardi soir pour une durée de 24h

(Belga) Une grève de 24h a débuté ce mardi à 22h00 sur le rail et se prolongera toute la journée de ce mercredi, jour de grève générale interprofessionnelle prévue ce 9 novembre. La circulation des trains sera ainsi très fortement perturbée, a déjà prévenu la SNCB. Le réseau ferroviaire va être fermé dans la majorité des provinces de Namur et du Luxembourg ainsi que dans une partie du Brabant wallon. Ailleurs dans le pays, un train sur quatre devrait circuler.

Concrètement, un train IC (reliant les principales villes du pays) sur trois et un train S (offre suburbaine) et un train L (offre omnibus) sur quatre circuleront. Les trains P (heures de pointe matin et soir), eux, ne circuleront quasiment pas. Plusieurs gares du pays seront peu ou pas desservies, a encore précisé la SNCB. La société belge des chemins de fer conseille aux voyageurs qui n'ont pas d'alternative au train de consulter le planificateur de voyages sur le site internet ou sur l'application de la SNCB. (Belga)