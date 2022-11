En Floride, le démocrate Maxwell Frost fait entrer la "génération Z" au Congrès

Le démocrate Maxwell Frost, 25 ans, est devenu mardi le premier membre de la "génération Z" à accéder au Congrès américain, en remportant en Floride un siège à la Chambre des représentants, selon plusieurs médias américains.

Candidat dans une circonscription de Floride généralement acquise à son parti, il a été donné vainqueur par les chaînes CBS et CNN.

"ON A GAGNE!!!!", a tweeté le nouvel entrant au Congrès.

"On a écrit l'Histoire pour les Floridiens, les +Gen Z+, et pour tous ceux qui croient en un meilleur futur", a-t-il ajouté.

Le jeune Afro-Américain, élevé par une mère adoptive d'origine cubaine, tranchera parmi les visages blancs et les chevelures grises qui peuplent le parlement américain - à la chambre basse, l'âge moyen est de 58 ans.

"On a besoin de cette représentation au Congrès, pour avoir une gouvernance qui ressemble au pays et sait ce qu'il traverse", avait déclaré Maxwell Frost à l'AFP en octobre.

Issu de la "génération Z" - celle des adolescents et jeunes adultes d'aujourd'hui -, il revendique un positionnement politique à gauche toute.

Maxwell Frost martèle des messages de justice sociale ou de lutte contre le changement climatique, et compte mettre à profit son mandat pour combattre la violence par arme à feu.

Le jeune homme s'est engagé en politique dès 15 ans, horrifié comme tant de ses compatriotes par une fusillade dans l'école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut, en 2012.

Il est plus tard devenu l'un des représentants nationaux de l'organisation March for Our Lives, mouvement fondé après une énième tuerie dans un lycée de Floride.

Dans le New Hampshire, une autre candidate de 25 ans, Karoline Leavitt postulait également pour un siège à la Chambre des représentants.

Proches en âge, les deux candidats ne pourraient être plus éloignés sur le plan politique. Fièrement pro-Trump, la républicaine défend une baisse des impôts et des contrôles plus stricts aux frontières.