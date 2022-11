Élections de mi-mandat aux États-Unis - L'inflation est la préoccupation principale des électeurs, suivie de l'avortement

(Belga) Environ un tiers des Américains estiment que l'inflation est le thème le plus important de ces élections de mi-mandat, l'avortement arrivant en deuxième position avec 27%, selon des sondages à la sortie des urnes commandés par plusieurs chaînes de télévision.

Environ trois-quarts des électeurs ont déclaré avoir une opinion négative de la situation économique du pays. Il s'agit d'une vision plus pessimiste qu'en 2020, lorsque 49% jugeaient encore la situation économique comme étant bonne. Les trois-quarts des répondants ont déclaré que l'inflation de plus de 8% leur causait des tracas d'ordre financier, tandis que 60% pensent que le problème réside spécifiquement dans le prix élevé de l'essence. Démocrates et républicains accordent une importance différente aux divers enjeux. Près de la moitié des électeurs républicains considèrent l'inflation comme la question la plus importante, tandis que 44% des électeurs démocrates perçoivent l'avortement comme étant le sujet le plus important. Cette distinction est apparue au cours de la campagne, alors que les républicains martelaient que Joe Biden était responsable de l'inflation et des prix élevés de l'énergie, et que les démocrates promettaient de renforcer le droit à l'avortement après que la Cour suprême a annulé l'arrêt "Roe v. Wade". Plus de sept électeurs sur dix se disent également mécontents de la situation dans le pays. Environ la moitié estime que les politiques de Joe Biden portent préjudice au pays. Enfin, plus d'un tiers des électeurs (34%) ne semblent toujours pas convaincus que Joe Biden soit le président américain légitimement élu. Soixante-trois pour cent des électeurs le considèrent comme le président légitime. CNN souligne qu'il s'agit de sondages provisoires, réalisés uniquement auprès des électeurs qui votaient mardi. Les résultats montrent néanmoins que de nombreux électeurs croient toujours au discours de Donald Trump selon lequel les démocrates ont volé l'élection. (Belga)