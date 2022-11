Élections de mi-mandat aux États-Unis - Les candidats de droite radicale Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene réélus

(Belga) Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene, deux des députés républicains de la droite radicale les plus virulents, ont été réélus sans difficultés à la Chambre des représentants, selon les sondages à la sortie des urnes. M. Gaetz est pourtant mis en cause dans un dossier d'"exploitation sexuelle de mineure".

Marjorie Taylor Greene avait déjà remporté l'élection pour le poste d'élue à la Chambre des représentants dans le 14e district de Géorgie en 2020. Elle soutient les thèses de la mouvance QAnon et promeut des théories du complot d'extrême droite et antisémites. La Chambre des représentants l'a exclue de plusieurs commissions l'année dernière pour avoir diffusé des théories racistes et polarisantes sur les réseaux sociaux. La réélection de Mme Greene était prévisible, son district étant l'un des plus républicains du pays. Selon le New York Times, sa réélection ainsi que celles de candidats similaires, tels que Matt Gaetz ou Lauren Boebert dans le Colorado, reflètent une transformation au sein du parti. Matt Gaetz, élu pour la première fois en 2016, a été réélu dans le premier district de Floride. Il adhère au discours de Donald Trump relatif aux "élections frauduleuses", et a déclaré, après l'assaut du Capitole, qu'il était "fier du travail accompli" et n'avait honte de rien. En 2021, il a fait l'objet d'une enquête pour soupçons d'"exploitation sexuelle de mineure", la police fédérale s'étant penchée sur la nature de ses relations avec une adolescente de 17 ans. Matt Gaetz a fermement démenti ces accusations et n'a pas été inculpé.