Transports publics, aéroports, supermarchés,...: voici les secteurs impactés par la grève nationale

L'ensemble du pays tournera au ralenti ce mercredi en raison de l'appel des syndicats socialiste et chrétien à une grève générale. Face à une situation sociale jugée très préoccupante, les deux organisations mobilisent leurs membres pour appeler notamment à un plafonnement des prix de l'énergie et contre la norme salariale. L'appel à la grève a été bien entendu et le pays devrait vivre au ralenti ce mercredi.

TRANSPORTS

SNCB

Les perturbations seront nombreuses dans les transports publics. Aucun train ne circulera en provinces de Luxembourg et de Namur, et dans une partie du Brabant wallon (gare d'Ottignies comprise). Sur le reste du réseau, environ un quart des trains circuleront (un IC sur 3, mais pratiquement aucun train P).

TEC

Le réseau du Tec est fortement perturbé mercredi matin en raison de la grève générale organisée à l'appel de la CSC et de la FGTB, notamment pour revendiquer un plafonnement des prix de l'énergie et s'opposer à la norme salariale.

A Charleroi, la circulation des bus et métros est à l'arrêt, indique le Tec régional sur le site du transporteur wallon à 6h30. Sur la zone de Liège-Verviers, une majorité de lignes est l'arrêt. Seuls les bus 57, 64, 65, 73, 95, 144, 149, 165, 249, 265, 339, 342, 362, 378, 389, 390, 394, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 442, 465, 495, 496, 713, 724, 727, 728, 746, 747, 748, 749, 795, 825, 845, 848, 948, E20 et E23 circulent normalement. Les autres trajets sont soit perturbés (24 lignes), soit supprimés.

Plusieurs trajets sont également supprimés pour le Tec Namur-Luxembourg tandis que le réseau dans le Hainaut est qualifié de "fortement perturbé". La liste des lignes concernées est disponible sur le site du Tec. Plusieurs dizaines de lignes sont également affectées dans le Brabant wallon.

STIB

A Bruxelles, la Stib informera les voyageurs en temps réel via son site internet, son application mobile, ses réseaux sociaux ainsi que via les écrans aux arrêts et en station dès 06H00.

Selon l'état des lieux donné par la Stib sur Twitter, seule la ligne de métro 1 est exploitée, ce qui signifie qu'au moins la moitié des véhicules sont présents par rapport à un jour normal. La ligne est prolongée jusqu'à la station Erasme. Les autres lignes ne circulent pas. Du côté des trams, seules les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 et 92 roulent. Pour les bus, les lignes 2, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 71, 87 (prolongé Étangs Noirs), 95 et t-bus 92 circulent.

AEROPORTS

Brussels Airport a préventivement annulé 55% de ses vols, soit plus de 200.

L'aéroport de Charleroi a, lui, annoncé l'annulation de tous les vols prévus mercredi. L'accès au terminal sera fermé.

A Liège, l'aéroport ne devrait pas être officiellement fermé, selon son porte-parole, mais il devrait être globalement bloqué, selon les échos reçus des organisations syndicales.

HOPITAUX

Environ deux tiers des hôpitaux privés en Wallonie et à Bruxelles tourneront au ralenti mercredi, selon la CNE. Les urgences et les traitements indispensables seront maintenus, mais de nombreux rendez-vous et opérations non-urgentes seront reportés. -

ENTREPRISES

Les piquets de grève seront nombreux un peu partout dans le pays, principalement dans les zonings industriels et commerciaux. Des piquets de grève volants sont également prévus pour mobiliser le plus largement possible.

S'agissant d'une grève interprofessionnelle, tous les secteurs peuvent être touchés par des actions plus ponctuelles, des nombreuses collectes de déchets n'auront ainsi pas lieu, la distribution des journaux pourrait aussi être limitée.

SUPERMARCHES

Cette grève risque aussi de paralyser d'autres secteurs, comme les grandes surfaces. Les syndicats annoncent que les grandes chaînes de supermarchés (Lidl, Carrefour, Delhaize) devraient être globalement inaccessibles demain. Il y aura aussi des blocages devant des centres commerciaux comme les Grands Prés à Mons, la Mediacité à Liège ou encore Rive Gauche Charleroi. Pour d'autres magasins, cela dépendra des zones géographiques.

ECOLES

Dans les écoles aussi, certains professeurs se mettront en grève. Il y aura évidemment des garderies organisées. "Les écoles seront ouvertes, les enfants seront accueillis. Il y aura un certain nombre d'enseignants en grève, on ne sait pas exactement combien. Mais je ne pense pas que le phénomène sera massif. Le point d'attention pour nous, ce sera de savoir dans quelles conditions les élèves et enseignants peuvent accéder aux écoles parce qu'ils dépendent parfois, comme d'autres, des transports en commun", note Etienne Michel, directeur du SeGEC et secrétaire général de l'enseignement catholique.