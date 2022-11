Centres commerciaux et supermarchés ont été bloqués: la grève paralyse aussi la grande distribution (vidéo)

La grève nationale touche de très nombreux secteurs. Dans le lot, celui de la grande distribution, avec des centres commerciaux et des supermarchés qui se sont retrouvés bloqués, ou qui ont gardé portes closes. C'est notamment le cas du côté de Châtelineau, où l'entrée au parking du Cora a été totalement fermée par des grévistes.

"On bloque, mais on les a prévenu une bonne semaine avant", explique Darlène Frigo, Déléguée principale de la Setca. "Je crois que tout le monde est conscient qu'on le fait pour une bonne cause et pas juste pour bloquer", nous précise-t-elle ensuite. Un peu plus bas, c'est un rond-point qui s'est retrouvé bloqué. Du côté de Charleroi, la situation était un peu plus délicate, avec un blocage de Rive Gauche, qu'ont tenté de forcé quelques visiteurs.

"Les gens demandent des aides et ce sont des gens qui travaillent", nous justifie Annick Delforge, Déléguée principale à la CSC Services Publics. "Ils ont du mal à boucler les fins de mois et à payer leurs factures d'énergie. Ils ont même des difficultés au niveau nourriture en fin de mois. C'est vraiment dramatique, il est temps de faire quelque chose".

Ces blocages semblent d'ailleurs plûtot bien accueillis par les citoyens que nous avons interrogés. "Je crois qu'ils ont raison. Je serais prêt à les appuyer s'il le fallait", "Je ne sais pas si je ne vais pas aller avec eux après", nous ont par exemple répondu deux personnes qui ont dû faire demi-tour à cause de ces blocages. "Je peux le comprendre, mais je trouve qu'en Wallonie ont fait vite grève", embraye un autre.