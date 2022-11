Républicains et démocrates au coude à coude pour les élections de mi-mandat aux USA: l'analyse de Serge Jaumain, professeur à l’ULB

Élections de mi-mandat aux Usa les Américains renouvellent tous le Congrès et un tiers des Sénateurs.

Au grand étonnement de tous, les premiers résultats de cette élection sont très serrés: les Républicains, estimés être les grands gagnants dans les sondages, sont en réalité en coude à coude avec les Démocrates.

A 12h, heure belge, le Sénat comptait 48 sièges pour les Démocrates contre 47 pour les Républicains et au Congrés, l’équivalent de la chambre des représentants chez nous, les Républicains sont déjà proches de la majorité avec 197 siège sur 218 et 172 pour les Démocrates.





Pour commenter ce vote, Serge Jaumin, professeur à l’ULB et spécialiste des États-Unis, était invité sur le plateau de RTL INFO.

1 L'attente d'un deuxième tour

Selon lui, oui, "il semble effectivement que les Républicains vont l’emporter mais avec une majorité moins grande que ce que prédisaient les sondages", explique-t-il à Alix Battard. "Par contre au Sénat, on attend les derniers résultats, et on pourrait les attendre encore longtemps s’il y a un deuxième tour en Géorgie le 6 décembre."

2 Des candidats républicains trop radicaux

Qu’est-ce qui explique ces résultats ? "Ce qui est clair c’est Donald Trump a choisi un certain nombre de candidats parfois assez extrémistes et on voit que ces candidats, à l’exception de quelques-uns n’ont pas eu toujours le succès escompté", analyse Serge Jaumin.

3 Le droit à l'avortement sur la sellette

Selon lui, ces résultats serrés s’expliquent aussi par le mouvement de contestation pro-avortement. "La question de l’avortement a mobilisé un certain nombre d’Américaines et d’Américains et probablement aussi du côté Républicain."

4 Un programme économique trop faible

"Les sondages ont montré que ce qui intéressait le plus les Américains est la question économique et de l’inflation", poursuit Serge Jaumin qui estime que les Républicains n’avaient "aucun plan" ni programme solide à présenter aux électeurs.

5 Une futur cohabitation compliquée

Cette élection plus favorable que prévu pour les Démocrates, les résultats demeurent un problème pour la chambre des représentants chargée de voter les lois. "Il sera très difficile pour Joe Biden de faire passer certaines mesures. Même s’il lui reste un petit créneau puisque les nouveaux élus arriveront début janvier." La nouvelle majorité risque de faire barrage aux propositions du camp Biden à son arrivée et risque de proposer elle-même un certain nombre de choses ou de lancer des commissions d’enquête.