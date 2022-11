Une femme traverse une chaussée en Flandre et est percutée par une voiture: elle décède sur place

Une femme de 62 ans est décédée dans un accident de la route dans la commune de Gooik, dans le Brabant flamand, mardi soir, a confirmé mercredi le parquet de Hal-Vilvorde à la suite d'une information rapportée par plusieurs médias.

La femme a traversé la chaussée en début de soirée mais a été percutée par une voiture venant en sens inverse. Les services d'urgence ont tenté de la réanimer pendant un long moment, mais en vain. La femme est décédée sur place des suites de ses blessures.

"Le parquet a désigné un expert de la circulation qui est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas d'indication de vitesse excessive et que le conducteur de la voiture a dû être surpris par la victime traversant soudainement la chaussée", a déclaré le porte-parole du parquet, Gilles Blondeau. Ce dernier a également confirmé qu'il n'y avait pas de passage piéton à cet endroit et que les tests d'alcoolémie et salivaire étaient négatifs.