Grève générale: Des policiers appelés en renfort dans au moins trois prisons francophones

(Belga) La grève nationale de mercredi impacte le fonctionnement des prisons, a indiqué Valérie Callebaut, porte-parole de l'administration pénitentiaire, à Belga. Des policiers ont été appelés en renfort dans au moins trois établissements.

Cette grève "est plutôt bien suivie dans les établissements pénitentiaires francophones", a déclaré Mme Callebaut. Sur base des informations disponibles, il y a "pour près d'une dizaine d'établissements pas assez de personnel pour garantir le service minimal et du renfort policier a dû être sollicité pour au moins trois établissements", a-t-elle ajouté. C'est le cas pour les prisons de Marche-en-Famenne, de Lantin et celle de Marneffe. Cela a un impact sur le régime des détenus, "ceux-ci doivent, dans la plupart des cas, rester en cellule", a déploré Mme Callebaut tout en précisant que les sorties au préau sont organisées lorsque possible. "Dans les prisons les plus impactées, seules les douches, le repas et les soins médicaux peuvent être organisés", précise-t-elle. C'est le cas pour la prison de Jamioulx. Cette grève est également bien suivie dans les prisons flamandes selon Kathleen Van De Vijver, également porte-parole de l'administration pénitentiaire. Des policiers sont venus en renfort dans environ la moitié des prisons du nord du pays afin d'assurer le service minimal. (Belga)