Derniers tours de piste à Gand pour Iljo Keisse "ce sera sûrement très émouvant"

'Merci Iljo', l'évènement mis sur pied par les organisateurs pour saluer les derniers tours de piste dans l'enceinte gantoise d'Iljo Keisse risque "d'être très émouvant", selon le Gantois, qui va mettre un terme à sa carrière à 39 ans.

Ce sera pour dimanche 20 novembre après encore des tours de piste pour Keisse mardi dans de la course par équipes. "Je n'ai qu'un objectif: gagner", a expliqué Iljo Keisse mercredi. "Si tu veux arrêter à Gand, tu dois le faire comme Kenny De Ketele l'an dernier et l'emporter dans un vélodrome comble. Mais j'ai bien peur de ne pas être aussi bon que lui. Beaucoup trouveraient normal que je gagne avec Jasper (De Buyst, son partenaire cette année), mais ce n'est pas si évident. J'ai beaucoup souffert ces dernières années, et je ne ferai plus cavalier seul. D'autres diront que c'est la vieillesse", a plaisanté Iljo Keisse qui s'attend à beaucoup d'émotions. "J'ai déjà eu mon lot d'émotions. Ce fut le cas déjà sur la route. Je ne m'inquiète pas pour ma forme physique, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ces montagnes russes émotionnelles. Il est temps pour moi de tourner la page. Dire au revoir au public me pèsera le pus. J'ai donné beaucoup aux supporters, mais ils me l'ont bien rendu. Leurs encouragements vont me manquer." ljo Keisse a remporté sept fois les Six Jours de Gand: en 2005 (avec Matthew Gilmore), 2007 et 2008 (avec Robert Bartko), 2010 (Peter Schep), 2012 (Glenn O'Shea), 2015 (Michael Morkov) et 2018 (Elia Viviani). Jasper De Buyst, 2e l'an dernier, s'est lui imposé deux fois à Gand, en 2013 (avec Leif Lampater) et 2014 (Kenny De Ketele). Iljo Keisse a mis un terme à sa saison sur route le 11 octobre dernier au Prix de clôture Putte-Kapellen.