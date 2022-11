Un homme condamné à 5 ans de prison pour avoir violé sa petite-fille âgée de moins de 7 ans

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi matin une peine de 5 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans pour la moitié de la peine de prison contre L.F. Le prévenu était poursuivi pour viol et attentat à la pudeur sur sa petite-fille âgée de moins de sept ans et pour la détention et la diffusion de 450 images pédopornographiques. Le quinquagénaire contestait uniquement le viol. Le ministère public avait requis une peine de sept ans de prison contre L.F.

Les parents de la mineure avaient déposé plainte contre le prévenu dès qu'ils avaient pris connaissance des agissements de ce dernier avec l'enfant. Le prévenu, qui reconnaissait certains attouchements, mais niait la prévention de viol, ne contestait pas la détention et la diffusion de 450 images pédopornographiques montrant des enfants nus ou victimes d'agressions sexuelles, découvertes dans son matériel informatique lors d'une perquisition.

La substitute Bijnens avait requis une peine de sept ans de prison contre le prévenu, compte tenu de la minimisation des faits et de l'absence de remise en question de son comportement. Me Josse, à la défense, avait plaidé un acquittement pour le viol et un sursis probatoire pour les préventions reconnues.