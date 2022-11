Les prix de la Fondation Auschwitz 2021-2022 récompensent des travaux universitaires

(Belga) La séance académique de remise des prix de la Fondation Auschwitz s'est déroulée mercredi à 18h00 à l'hôtel de Ville de Bruxelles en présence du bourgmestre Philippe Close, du président de l'ASBL Mémoire d'Auschwitz, Henri Goldberg, du chef de cabinet adjoint de Thomas Dermine ainsi que de représentants des ambassades d'Allemagne et de France.

La Fondation Auschwitz récompense chaque année, par des prix et bourses d'une valeur de 3.125 euros, des travaux universitaires qui rendent hommage aux victimes des camps de concentration nazis. Le prix Fondation Auschwitz 2021-2022 a été attribué à Inès Zahra (Université Paris Nanterre) pour sa thèse de doctorat en Arts du spectacle intitulée "'Ô Dieu jusques à quand ?', Penser, représenter, élaborer le traumatisme des guerres de religion dans la tragédie française de 1562 à 1610". La bourse de recherche de la Fondation Auschwitz a été attribuée à Benjamin Ndjama, étudiant en Master de spécialisation, études africaines, à l'ULB pour son projet de documentaire "Le génocide Rwandais". Celui porte sur la manière dont la mémoire du génocide est transmise et communiquée aux jeunes générations. Le prix Fondation Auschwitz - Jacques Rozenberg a été remis à Susanne Barth, étudiante en sciences humaines et sociales à l'Université Carl-von-Ossietzky d'Oldenburg en Allemagne pour sa dissertation intitulée "The Oberschlesische Hydrierwerke AG and the Auschwitz Subcamp Blechhammer, 1939-1945". Un prix spécial du jury a été décerné à Rudy Rigaut (Université d'Artois à Arras, en France) pour sa thèse de doctorat en histoire intitulée "'JUIFS' dans la zone littorale du Nord et du Pas-de-Calais du début du XIXe siècle à la fin des années 2010". (Belga)