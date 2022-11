"Je rêve de pouvoir jouer dans le top 10": le Belge Jonas Guerckens a pris le départ de la Route du Rhum

Après un report en raison de la météo, les 138 marins engagés sur la Route du Rhum ont pris le départ, ce mercredi, à Saint-Malo. Une traversée de l'Atlantique en solitaire à laquelle participe, notamment, le Belge Jonas Gerckens.

Après un report inédit dimanche dernier, la Route du Rhum est enfin lancée. Sur les falaises de Saint-Malo, des milliers de personnes sont venues voir cet événement. "Il y a beaucoup de monde sur l'eau, il faut faire attention", confie un skipper qui a pris le large. "Les conditions sont tops, soleil, un peu de mer, du vent...", dit un autre. "On peut profiter de la vue, premier coucher de soleil", ajoute un troisième skippeur.

Sur les quais du port, c'est le grand départ pour les bateaux. Ce mercredi, la météo était favorable. Pour les skippers, l’heure est venue de dire au revoir. "Quand on les voit passer le cap, on sait que derrière, c'est l'infini. Ce n'est pas un sport fermé, c'est la liberté", souligne une femme venue assister au grand départ. "Quel bravoure, c'est vrai que c'est quand même un sport assez dur. C'est beau à voir", note un autre spectateur.

Parmi les skippers, deux Belges, dont le liégeois Jonas Gerckens, passionné depuis tout petit. Il s’élance aujourd’hui pour sa deuxième course, rempli d’ambitions. "L'objectif de cette édition, c'est d'arriver en Guadeloupe, terminer la course, battre mon meilleur score belge qui est de 14e. Et puis, je rêve de pouvoir jouer dans le top 10 de cette Route du Rhum", confie-t-il.

Le marin est parti cette année avec un nouveau bateau, plus moderne et plus performant que le précédent. Mais comment faire la différence sur l’eau face aux plus grands navigateurs ? "Ça passera par la gestion du sommeil et du rythme qu'on va imposer dans la course. Et puis, l'autre partie, la plus importante, c'est l'analyse météo et la stratégie météorologique", insiste Jonas Gerckens.

Épreuve mythique à la voile, la Route du Rhume se réalise en solitaire. Ce mercredi, ils étaient 138 skippers à prendre le départ, direction la Guadeloupe. Les plus rapides pourraient traverser l’Atlantique en seulement 7 jours.