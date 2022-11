Biden redit son intention de briguer un second mandat, mais le confirmera l'an prochain

(Belga) Le président américain Joe Biden a redit mercredi "avoir l'intention" de briguer un second mandat en 2024, mais le confirmera "en début d'année prochaine".

"Mon intention est de me représenter", a déclaré le dirigeant démocrate lors d'une conférence de presse, précisant qu'il s'agissait toutefois d'une "décision familiale". Joe Biden, le plus vieux président américain jamais élu, aura 80 ans dans quelques jours et la perspective d'une nouvelle candidature n'enchante guère l'opinion publique, ni même son camp démocrate. Il a précisé mercredi que son choix ne dépendrait pas de son rival républicain Donald Trump, qui envisage d'annoncer être lui-même candidat pour 2024 la semaine prochaine depuis sa résidence de Floride. "Je ne suis en aucun cas pressé de faire ce choix, aujourd'hui, demain, n'importe quand, peu importe ce que fait mon prédécesseur", a-t-il expliqué à la presse depuis la Maison Blanche. Joe Biden s'exprimait au lendemain d'élections législatives de mi-mandat au cours desquelles son parti a limité la casse dans un scrutin pourtant traditionnellement difficile pour le parti du président, et qui étaient vues comme un test pour son avenir politique.