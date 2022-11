Au menu des élections américaines: santé, salaires et marijuana

Mardi, les élections qui ont fait les gros titres aux Etats-Unis étaient celles des sénateurs ou gouverneurs. Mais les Américains ont aussi participé à une centaine de référendums, qui, bien que plus discrets, peuvent potentiellement transformer leur vie quotidienne.

- Santé -

Parmi ces nombreux votes, les plus scrutés étaient, sans surprise, liés à l'avortement. Ils ont donné lieu à une série de victoires pour les défenseurs de ce droit.

La Californie, le Vermont et le Michigan ont accepté de modifier les Constitutions de leur Etat pour y inscrire le droit à l'IVG.

Plus inattendu, les électeurs du conservateur et religieux Kentucky ont rejeté une proposition qui y était hostile, et le Montana semblait engagé dans la même voie, selon des résultats provisoires.

La question des frais médicaux a aussi fait l'objet de référendums, dans un pays connu pour leurs prix élevés.

Le Dakota du Sud, pourtant républicain, a ainsi choisi par une large majorité d'étendre l'accès à Medicaid, assurance maladie fournie par l'Etat à destination des personnes à faible revenu.

L'Arizona semblait aussi parti pour approuver un texte limitant la dette médicale, d'après des résultats préliminaires.

- Esclavage -

Autre thème majeur de ces référendums, l'esclavage. Plus de 150 ans après son abolition avec le 13e amendement, les électeurs de cinq Etats donnaient leur avis sur une exception encore en vigueur dans une grande partie du pays: le travail forcé des prisonniers.

L'Alabama, l'Oregon, le Tennessee et le Vermont ont interdit "l'esclavage" ou la "servitude imposée" en punition de crimes ou pour le paiement de dettes et d'amendes.

Ces votes n'entraîneront pas de changement automatique pour les détenus, mais pourraient ouvrir la voie à des procédures judiciaires.

Seule la Louisiane a rejeté la proposition. Mais son texte était controversé, car jugé trop alambiqué.

Une vingtaine d'Etats autorisent encore ce type de travail forcé.

- Drogues -

Grand classique de ces référendums, les scrutins liés aux drogues ont eu des résultats contrastés.

L'Arkansas ainsi que le Dakota du Nord et du Sud se sont prononcés contre la légalisation de l'usage de la marijuana à titre récréatif et sa détention en quantité limitée.

A l'inverse, les habitants du Maryland et du Missouri ont voté pour l'autoriser, rejoignant ainsi les 19 Etats américains, ainsi que la capitale Washington, qui l'ont déjà fait.

Une question reste en suspens dans le Colorado, où les votes sont toujours dépouillés pour une proposition dépénalisant l'usage et la possession de certains champignons hallucinogènes et d'autres substances psychotropes, qualifiés de "médicaments naturels".

- Salaires -

Une très large majorité des habitants de la capitale Washington, bastion démocrate, ont décidé que les employés rémunérés au pourboire devaient recevoir le salaire minimum légal d'ici à 2027.

Ces salariés, nombreux dans le domaine de la restauration, devaient jusqu'ici être payés au moins 5,35 dollars de l'heure, montant qui devrait passer à environ 16,10 dollars, à terme.

Un texte semblable avait déjà été voté en 2018, avant d'être rejeté par le conseil de la ville.

Les électeurs du Nebraska ont accepté une initiative similaire, prévoyant que le salaire minimum dans l'Etat passe progressivement de 9 à 15 dollars d'ici à 2026.

- Vote -

Les scrutins de mardi ont encore apporté une preuve des tensions autour des règles sur le vote. Les accusations de fraude - rejetées par les autorités - ont fleuri parmi la base républicaine, notamment dans l'Etat clé de l'Arizona.

Plusieurs référendums, dont certains trouvent leurs origines dans la contestation de l'élection présidentielle de 2020, visaient par ailleurs à changer les règles encadrant les élections.

Le Connecticut, l'un des rares Etats à n'avoir pas encore autorisé le vote anticipé, a ouvert la voie à sa mise en place.

Le Michigan a voté pour assouplir les règles autour de cette procédure, tandis que le Nebraska acceptait de durcir la procédure de vérification de l'identité, en demandant un document comportant une photo.