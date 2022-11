Vladimir Poutine ne se rendra pas au G20 à Bali

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 à Bali la semaine prochaine, a indiqué jeudi l'ambassade russe à l'AFP.

"Je peux confirmer que (le ministre des Affaires étrangères) Sergueï Lavrov va diriger la délégation russe au G20. Le programme du président Poutine est encore en cours d'élaboration, il pourrait participer virtuellement", a indiqué Yulia Tomskaya, cheffe du protocole de l'ambassade de Russie en Indonésie. Cette annonce intervient après plusieurs mois d'incertitudes sur la participation du président russe au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du G20, organisé les 15 et 16 novembre par l'Indonésie. Une autre source proche de l'organisation du sommet a indiqué à l'AFP que la participation du président russe était "très improbable" et qu'il devait être remplacé par son ministre des Affaires étrangères. L'Indonésie a subi de fortes pressions de la part des Occidentaux pour exclure la Russie du sommet en réaction à la guerre en Ukraine, mais a résisté en arguant que le pays hôte du sommet devait rester neutre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays ne fait pas partie du G20, a aussi été invité par l'Indonésie et pourrait participer virtuellement.