"Les chiffres sont alarmants": plus de 4.500 cas de violence intrafamiliale recensés à Bruxelles en 2021

Le problème de la violence intrafamiliale reste très présent en Région bruxelloise, ressort-il des chiffres que la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) a demandés au ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). Ces chiffres ont même augmenté l'an dernier.

Les six zones de police bruxelloises ont reçu ensemble pas moins de 4.588 signalements de violences intrafamiliales au cours de l'année 2021: 2.355 actes de violence physique au sein du couple, 1.087 actes de violence psychologique, 16 actes de violence sexuelle, 102 actes de violence économique, 557 actes de violence physique à l'encontre des descendants et 471 actes de violence physique à l'encontre d'autres membres de la famille.

"Des chiffres alarmants"

Globalement, on constate une augmentation du nombre d'actes par rapport à 2020, la crise sanitaire ayant entraîné un isolement plus important et une diminution du nombre d'actes signalés. Les chiffres actuels montrent que la violence intrafamiliale est encore très présente, d'autant qu'il y a peu de signalement des faits de ce type. Le gouvernement bruxellois entreprend diverses actions pour lutter contre la violence intrafamiliale par le biais de formations pour les professionnels du domaine ou la création d'un pool de compétences autour de cette problématique.

"Il est très positif de voir que le gouvernement bruxellois s'attaque à la lutte contre la violence intrafamiliale de manière large et résolue, mais en même temps, les chiffres sont aussi très alarmants", en conclut Bianca Debaets.