Coronavirus - L'OCDE va évaluer la politique belge en matière de gestion de la crise Covid

Un audit indépendant de la gestion de la crise du coronavirus sera réalisé à la demande du gouvernement fédéral. À cette fin, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) ont fait appel à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a déjà répondu par la positive à cette demande, rapporte jeudi De Standaard.

Dans une lettre adressée aux présidents des commissions parlementaires de l'Intérieur et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke reconnaît qu'une évaluation approfondie de la façon dont notre système a fonctionné pendant la pandémie est utile. Maintenant que la huitième vague est endiguée, le moment est venu, selon lui. Concrètement, l'OCDE évaluera l'organisation de la gestion de crise et les politiques de relance, ainsi que les mesures concrètes et leurs conséquences économiques, sociales et sanitaires. L'OCDE a élaboré un cadre qui permet d'évaluer objectivement l'approche belge et de la comparer au niveau international. Jusqu'à présent, seul le Luxembourg a été évalué. Les conclusions de l'étude belge sont attendues dans le courant de l'année prochaine