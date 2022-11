Le gouvernement se rendra au Qatar dès le premier tour du Mondial: "Cela me surprend un peu, mais j'en prends acte"

Ce jeudi matin, Zakia Khattabi, Ministre fédérale du Climat et de l'Environnement, était l'invitée de la Matinale de Bel RTL. Elle a pu répondre aux questions d'Antonio Solimando à 7h50.

Le gouvernement ne boycottera pas le Mondial au Qatar : en effet, il a été annoncé hier que Hadja Lahbib, ministre des Affaires Etrangères, se rendrait dans le pays du Golfe dès le début de la compétition. Une décision que Zakia Khattbi, ministre du Climat, "prend acte" mais qui semble un peu la gêner.

"Cela me surprend, mais j'en prends acte", explique-t-elle au micro d'Antonio Solimando. "Je constate donc qu'à côté de la diplomatie climatique, il y a donc une diplomatie footballistique, et ça me surprend un peu".

Zakia Khattabi, ainsi que toute la famille politique d'Écolo, étaient favorables à un boycott complet de la compétition, avec un petit aménagement en cas d'avancée dans le tournoi des Diables Rouges. "Nous étions sur la ligne que si les Belges allaient en quart de finale ou en demi, par exemple, le Premier ministre et la famille Royale se rendraient sur place. On trouvait que c'était un bon compromis. Ma collègue a pris une autre décision, mais je serai très attentive au discours qui sera tenu".

"Du mal à suivre la logique"

"Aller au Qatar avec un 'message' concernant les droits de l'homme et le climat, n'est-ce pas un peu inutile ?", demande alors Antonio Solimando. "Je ne saurai pas le dire, on verra à l'usage. Mais je remarque que l'on compare une Coupe du Monde, qui est un événement festif, avec une COP, qui une réunion internationale qui vise à sauvegarder les conditions de vie de l'humanité. Il n'a jamais été question que les footballeurs n'aillent pas, mais concernant cette décision du gouvernement, j'ai un peu de mal à suivre la logique", admet-elle.

Mais alors que le Qatar nous fournit actuellement 15 % de notre gaz, fallait-il se fâcher avec eux en refusant de se rendre au pays pour le Mondial ? "Non, mais le compromis d'envoyer le Premier ministre et la famille Royale à partir d'un certain stade de la compétition me semblait être la bonne idée, c'était pas mal comme signal", réaffirme Zakia Khattabi.