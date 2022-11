Un nouveau plan anti-harcèlement scolaire dans les écoles de Wallonie-Bruxelles: 2.500 écoles vont pouvoir en bénéficier

C’est certainement l'un des plus grands fléaux à l'école... Et c'est l'interrogation de nombreux parents : comment éviter le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire ? Pour la première fois, les autorités de la fédération Wallonie Bruxelles viennent d'adopter un avant-projet de décret qui vise à une meilleure prévention du harcèlement. Qu'est-ce que cela comporte ? Quels sont les ambitions et les objectifs précisément ?

C'est la première fois qu'une même politique contre le harcèlement scolaire sera adoptée à l'ensemble des 2.500 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Cela fait plusieurs années qu'il existe des choses contre le harcèlement, mais qui sont trop ponctuelles, qui sont trop au bon vouloir des écoles, il était donc temps de les équiper pour lutter contre ce phénomène", explique Caroline Désir, Ministre wallonne de l'Éducation. Un plan en deux mesures Concrètement, deux mesures seront mises en place. Premièrement, la mise en place la création de "l'observatoire du climat scolaire", qui aura deux objectifs : assurer une veille scientifique permanente afin de fournir aux écoles et au gouvernement des chiffres actualisés sur le harcèlement scolaire, mais aussi mettre en place un réseau entre les écoles et les spécialistes du secteur. La deuxième mesure vise à professionnaliser la réponse des écoles qui font face au harcèlement par la mise en place d'un programme commun auquel il faudra s'inscrire dès l'année prochaine. "Cela permettra d'être accompagné sur une durée de quatre ans, par un opérateur externe, spécialisé dans la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, cela va lui permettre, au bout des quatre ans d'être complètement autonome dans les traitements et les signalements des phénomènes de harcèlement", précise Caroline Désir. Ces experts seront recrutés grâce à un appel à projet qui sera lancé dans les prochains mois, et ce sera dès la rentrée prochaine que les 200 premières écoles entameront la mise en place de ce plan anti-harcèlement.