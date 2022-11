Une réserve de drogues découverte à Anvers: un couple de dealers interpellé

Un homme de 30 ans et une femme de 25 ans ont été interpellés après que la police locale de Lierre (Anvers) a découvert une réserve contenant plus de cinq types de drogues différentes lors de deux perquisitions effectuées dans le cadre d'une enquête en cours. Une arme prohibée et deux bouteilles de protoxyde d'azote ont également été retrouvées.

La cachette découverte lors des perquisitions contenait 300 grammes de marijuana, 110 grammes de haschisch, 35 grammes d'héroïne, 50 pilules de XTC, 130 millilitres de GHB, 60 pilules de Kamagra (un produit comparable au Viagra, NDLR), 50 grammes de speed et 175 buvards de LSD. La police a également saisi un taser et deux bouteilles de protoxyde d'azote, un gaz hilarant.

Le suspect principal de l'enquête est un homme de 30 ans déjà connu de la justice. Il est soupçonné, tout comme sa partenaire de 25 ans, de possession et de vente de stupéfiants ainsi que d'association de malfaiteurs. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction alors que la femme a été libérée sous conditions.

Une enquête sociale sera également menée, car la police a trouvé deux enfants dans l'un des lieux perquisitionnés.