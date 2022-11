"Un peu plus concurrentiel aujourd'hui": le prix du bois est en diminution, voici pourquoi

On parle souvent de l'augmentation des matières premières. Il y en a pourtant une dont le prix est en baisse ce jeudi. Il s'agit du le bois de construction. A l'inverse des autres matériaux, le prix des panneaux d'OSB, par exemple, a diminué de 32% depuis le début de l'année. Voici pourquoi.

Depuis plusieurs semaines, les fabricants de maison en bois ont retrouvé le sourire. Le prix de l’épicéa a en effet fortement chuté. "Ce sont des panneaux en épicéa. Et sur l'épicéa, le prix a fortement diminué", confirme Stéphane Gatot, administrateur technique chez DWelling.

Une éclaircie en pleine crise énergétique... Alors que les prix de tous les matériaux de construction augmentent depuis le début de l’année. Ceux du bois diminuent. On observe -10% pour le bois de structure et -32% pour l’OSB. Mais comment l’expliquer ? "On a la chance d'avoir un matériau qui réclame moins d'énergie pour sa transformation. Donc, par rapport à d'autres matériaux de construction, on est un peu plus concurrentiel aujourd'hui", explique François de Meersman, secrétaire général de la Confédération belge du bois.

Tout aussi robuste que le béton, mais 5 fois plus léger, le bois semble devenir le matériau idéal car plus respectueux de l’environnement. "Pour avoir des bâtiments plus intéressants au niveau énergétique aujourd'hui, les matériaux bio-sourcés tel que le bois sont tout à fait intéressants car ils permettent des économies d'énergie. Le bois étant un matériau plus isolant que d'autres", poursuit François de Meersman.

Hier, les chantiers en bois coûtaient encore 5 à 10% plus chers que les constructions traditionnelles. Aujourd’hui, la tendance pourrait s’inverser.