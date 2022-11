Plus de 630 lobbyistes du secteur des énergies fossiles à la Conférence sur le climat

(Belga) Quelque 630 lobbyistes travaillant pour les industries du pétrole, du gaz et du charbon se sont enregistrés au sommet de l'Onu sur le Climat Cop 27, qui se tient à Charm-el-Cheikh en Égypte. C'est 25 % de plus que lors du sommet 2021 en Écosse, ressort-il d'une analyse des organisations environnementales Global Witness et Corporate Europe Observator.

Le secteur des énergies fossiles est ainsi mieux représenté que les dix pays les plus touchés par la crise climatique. Le pays le mieux représenté à la COP est les Émirats arabes unis, apprend-on dans le rapport. Le pays, qui vit principalement de ses exportations de pétroles et qui accueillera la Conférence des parties l'an prochain, a inscrit 1 070 participants, contre 176 l'an dernier. Septante d'entre eux sont des lobbyistes pour le pétrole. Selon les organisations environnementales, 29 des 200 pays représentés à la COP comprennent des lobbyistes pour les énergies fossiles dans leur délégation. Les Émirats arabes unis en comptent le plus, suivis par la Russie avec 33 lobbyistes pétroliers. "La présence inhabituelle de ces lobbyistes à ces pourparlers sont une mauvaise blague, aux dépens de l'humanité et de la planète", dénoncent Global Witness et Corporate Europe Observator. Pour les ONG, "il est temps de chasser les gros pollueurs" de la COP à l'instar de ce qui se fait aux conférences sur la santé, excluant les lobbyistes pour le tabac, ou les conférences pour la paix, n'incluant pas les marchands d'armes. (Belga)