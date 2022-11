"Attaque sur policier": une fusillade a éclaté rue d'Aerschot à Schaerbeek, un policier décédé

"Attaque sur policier", "Coup de feu à Schaerbeek", nous écrit-on via le bouton orange Alertez-nous. Deux policiers ont effectivement été blessés lors d'une attaque au couteau à la rue d'Aerschot, dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, jeudi soir. Ceci a été confirmé par la police locale de Bruxelles-Nord. Dans la foulée, le parquet de Bruxelles informe que l'un des policiers poignardés a succombé à ses blessures.

L'homme qui aurait attaqué les officiers a été abattu par d'autres officiers.

L'incident s'est produit vers 19 h 15. "Une de nos patrouilles y a été attaquée par un homme armé d'un couteau", a déclaré la police de Bruxelles-Nord. "Ils ont ensuite appelé des renforts. Un inspecteur de la patrouille venu en renfort a utilisé son arme à feu pour neutraliser l'agresseur. Les deux inspecteurs blessés et l'agresseur ont été emmenés à l'hôpital. Le parquet de Bruxelles a été informé des faits." Selon plusieurs médias, l'un des agents aurait été touché au cou et serait en danger de mort. L'attaquant aurait alors été frappé à nouveau à la jambe. On ne sait pas encore quel était le motif de l'homme. Deux équipes des MUG et trois ambulances des pompiers de Bruxelles se sont rendues sur place pour soigner les blessés et les transférer à l'hôpital.