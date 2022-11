L'un des policiers poignardés à Schaerbeek a succombé à ses blessures

(Belga) L'un des policiers poignardés lors d'une attaque au couteau jeudi soir à Schaerbeek a succombé à ses blessures, selon le parquet de Bruxelles. Plusieurs médias rapportent que l'homme qui a attaqué les policiers aurait crié "Allah Akbar", mais le parquet ne peut pas le confirmer ou l'infirmer actuellement.

Deux policiers ont été victimes d'une attaque à l'arme blanche à Schaerbeek, jeudi soir. L'auteur a été neutralisé par une autre patrouille. Il aurait subi des tirs au niveau des jambes et de l'abdomen, selon plusieurs médias. Les deux policiers blessés et l'auteur ont été emmenés à l'hôpital. L'un des policiers, touché au cou, est entre-temps décédé. Les faits se sont produits jeudi vers 19h15, rue d'Aerschot à Schaerbeek. "Une de nos patrouilles a été attaquée par un homme armé d'un couteau", a déclaré la zone de police de Bruxelles-Nord. "Les deux policiers ont ensuite appelé des renforts. Un policier d'une autre patrouille a utilisé son arme à feu pour neutraliser l'agresseur. Les deux inspecteurs blessés et l'agresseur ont été emmenés à l'hôpital. Le parquet de Bruxelles a été informé des faits", a déclaré la zone de police. "Un périmètre a été établi et plusieurs devoirs d'enquête ont été ordonnés pour déterminer exactement ce qui s'est passé", a déclaré pour sa part Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles. L'office communiquera plus en détails à ce sujet jeudi soir ou vendredi matin. Deux équipes SMUR et trois ambulances des pompiers de Bruxelles se sont rendues sur place. Quant au motif de l'auteur, il n'est pas encore déterminé pour l'instant. Selon divers médias, l'homme aurait crié "Allah Akbar", mais cette information n'est pas confirmée pour le moment. (Belga)