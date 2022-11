Attaque mortelle à Schaerbeek: "Nos policiers risquent leur vie au quotidien"

(Belga) "Nos policiers risquent leur vie au quotidien pour assurer la sécurité de nos citoyens. Le drame d'aujourd'hui le démontre, une fois de plus", a réagi, jeudi soir sur Twitter, le Premier ministre Alexander De Croo au sujet de l'attaque au couteau survenue à Schaerbeek et qui a coûté la vie à un policier.

"Mes pensées vont à la famille et aux amis de l'officier décédé. Mon espoir sincère est que son collègue hospitalisé se portera bien", a ajouté le Premier ministre. Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a été attaquée par un individu armé d'un couteau, jeudi soir vers 19h15, rue d'Aerschot à Schaerbeek. D'autres policiers sont venus en renfort et ont tiré sur l'assaillant afin de le maîtriser. Les deux policiers et l'auteur, blessés, ont été emmenés à l'hôpital. L'un des policiers, qui a été touché au cou, est entre-temps décédé des suites de ses blessures. Un périmètre a été dressé et divers devoirs d'enquête ont été ordonnés par le parquet de Bruxelles. Selon divers médias, l'auteur aurait crié "Allah Akbar", mais cette information n'est pour le moment pas confirmée par le parquet. (Belga)