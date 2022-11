TC Neufchâteau - Daverdisse : un pyromane en série condamné à 4 ans de prison

(Belga) Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné jeudi un habitant de la commune de Daverdisse pour une série d'incendies commis entre fin 2021 et début 2022.

Le prévenu aurait notamment bouté le feu à une étable, un hangar agricole, des déchets, un abribus, une remorque et au véhicule d'un voisin. Des incendies commis pour la plupart dans les environs du village de Haut-Fays, à l'exception d'un incendie déclenché dans les environs de Tournai. Malgré sa présence sur les lieux, l'intéressé contestait systématiquement être à l'origine des faits qui lui étaient reprochés. Tout juste admettait-il la possibilité qu'il ait pu provoquer l'incendie d'un hangar agricole en y laissant tomber une cigarette accidentellement. "Monsieur ne semble pas reconnaître son implication, ni un éventuel problème sous-jacent. Il a déjà été condamné à des peines de travail qu'il n'a pas exécutées. En termes de sécurité publique, je ne suis pas rassurée", observait la substitute du procureur dans son réquisitoire en octobre dernier. Sans pour autant reconnaître la responsabilité du prévenu, la défense insistait sur le fait qu'il est toujours resté à proximité des endroits sinistrés. "Et quand il constate que personne ne vient éteindre le feu, il appelle lui-même les secours. Il s'assure toujours qu'il y ait l'intervention d'un tiers", soulignait son avocate, Me Émilie Romain, dans sa plaidoirie. Le tribunal a prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis probatoire. (Belga)