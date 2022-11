Royaume-Uni: un étudiant jette des oeufs sur le roi, il lui est interdit d'en transporter en public

L'étudiant arrêté mercredi au Royaume-Uni pour avoir lancé des oeufs en direction du roi Charles III a été libéré mais la police lui a interdit d'en transporter en public à l'avenir, a rapporté jeudi la presse britannique.

Patrick Thelwell, 23 ans, avait été arrêté par la police mercredi matin après cet incident dans les rues de York, dans le nord de l'Angleterre, où le roi était en déplacement avec son épouse Camilla.

Alors que le roi et son épouse serraient des mains, acclamés par des Britanniques venus les saluer, le jeune militant écologiste avait lancé plusieurs oeufs en direction de Charles, le ratant de peu.

S'exprimant dans The Mirror, M. Thelwell a affirmé qu'il était resté en détention jusqu'à 22H00 et qu'il avait été libéré à condition qu'il ne s'approche plus du roi et qu'il ne transporte plus d'oeufs en public.

Il peut malgré tout acheter des oeufs lorsqu'il fait ses courses, a-t-il précisé au journal.

Patrick Thelwell est un ancien candidat du Green Party et également militant du groupe écologiste Extinction Rebellion.

Au moment de l'incident, il avait exprimé ses opinions anti-monarchistes et crié que le Royaume-Uni "avait été construit avec le sang d'esclaves".

Selon lui, les badauds venus acclamer le roi étaient furieux contre lui et "hurlaient de rage".

"Les gens m'arrachaient des cheveux, ils me crachaient dessus", a-t-il affirmé au Mirror, assurant avoir reçu des menaces de mort.

Charles III, 73 ans, qui sera couronné en mai huit mois après son accession au trône, est moins populaire que sa défunte mère, adorée des Britanniques tout au long de ses 70 années de règne. Il connaît toutefois un regain de popularité depuis qu'il est roi.