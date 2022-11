TC Neufchâteau - Incendie criminel à Paliseul : l'incendiaire condamné à 3 ans de prison

(Belga) Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné jeudi un habitant de Paliseul à 3 ans de prison avec sursis pour avoir incendié la maison de ses voisins.

Excédé par le bruit en provenance de l'habitation voisine, le prévenu y avait lancé plusieurs torchons enflammés. Un livreur qui passait dans les environs tôt le matin avait éteint le premier morceau de tissu, tandis qu'il se consumait sur le pas de la porte. Mais un deuxième torchon brûlait quelques mètres plus loin, au pied d'une dépendance. Les flammes s'étaient alors propagées à l'habitation. À l'arrivée des secours, les occupants des lieux avaient évacué le bâtiment sains et saufs. Leur chien était par contre resté prisonnier des flammes. Rapidement interpellé, le prévenu a reconnu avoir lancé les torchons, mais il contestait l'avoir fait dans l'intention de faire brûler la maison. "J'ai voulu mettre le feu au premier torchon, mais il n'a pas pris. Alors je l'ai jeté sur le côté de la maison. Le deuxième, je l'ai laissé sur le pas de la porte. Pour que le voisin sorte de sa maison et qu'il soit un peu emmerdé. J'étais complètement déchiré. Mais je ne suis pas un pyromane", expliquait-il lors de l'instruction d'audience le 13 octrobre dernier. Jeudi, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a prononcé une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire à son encontre. Parmi les conditions imposées, le prévenu devra tirer un trait sur l'alcool et se soumettre à un suivi psychologique pour apprendre à gérer sa frustration et sa colère. (Belga)