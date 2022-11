Coupe de Belgique de handball messieurs - Le Sporting Pelt et Houthalen derniers qualifiés pour les quarts de finale

(Belga) Le Sporting Pelt et Houthalen sont les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de handball messieurs après leur victoire en 8es de finale jeudi.

Dans un duel entre deux équipes de BeNe Ligue, Pelt s'est imposé sur le plus petit des écarts sur le terrain d'Atomix (30-31). Houthalen s'est lui imposé plus largement sur le terrain de la Jeunesse Jemeppe (20-31) dans une rencontre entre deux formations de Division 1. Achilles Bocholt et Visé, mardi, et Hubo Handbal, Sprimont, Tournai et Lokeren, mercredi, avaient déjà obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Tant chez les messieurs que chez les dames, les 8es de finale, quarts et demi-finales se jouent en match unique chez l'équipe la moins bien hiérarchisée. . Mardi: Achilles Bocholt - Eupen 36 - 21 United Brussels (D3) - Visé 19- 51 . Mercredi: Union Beynoise (D2) - Sprimont (D2) 20-31 EHC Tournai (D3) - HBC Izegem (D1) 36-33 HC Eynatten-Raeren (D1) - Hubo Handbal 32-35 Lokeren (D5)- Hestia Bilzen (D5) 31-21 . Jeudi: Jeunesse Jemeppe (D1) - Kr. Houthalen (D1) 20-31 HC Atomix - Sporting Pelt 30-31 (Belga)