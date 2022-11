Le SLFP s'en prend aux politiques et à la Justice après l'attaque contre des policiers

(Belga) Le syndicat SLFP Police a vivement réagi, jeudi soir, à l'agression de deux policiers à Schaerbeek, dénonçant dans un communiqué "un énième cas de violence contre la police dans la Région de Bruxelles-Capitale".

"Un jeune collègue motivé de 20 ans est décédé aujourd'hui après des violences insensées contre la police (...) Et les hommes politiques, comme d'habitude, condamnent puis regarderont ailleurs le lendemain. Comme ils le font depuis des décennies", martèle le syndicat. La Justice porte aussi une responsabilité "écrasante", selon le syndicat: "Les années d'impunité à Bruxelles et dans d'autres grandes villes contribuent au fait que les auteurs de violences à l'encontre de la police et d'autres personnels de secours n'ont que peu à craindre. La Justice ne parvient toujours pas à collecter les chiffres exacts de la violence contre la police... Et encore moins d'en faire une priorité". "Chers politiciens, chers magistrats, rassurez-vous... Nous réagirons très fort !", conclut le syndicat. (Belga)