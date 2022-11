Rachat de Twitter par Elon Musk - Twitter sous Elon Musk: avertissement officiel des autorités et démissions

(Belga) L'acquisition tumultueuse de Twitter par Elon Musk a continué de faire des remous jeudi, avec la démission de hauts responsables du réseau social, et un rare avertissement de l'agence américaine de la concurrence (FTC).

"Nous suivons les récents développements chez Twitter avec beaucoup d'inquiétude. Aucun directeur général ou entreprise n'est au-dessus de la loi", a déclaré un porte-parole de la FTC. Il a rappelé que la plateforme doit respecter certaines règles selon les termes d'un accord passé avec l'agence sur la sécurité et la confidentialité des données. L'accord en question, révisé cette année, "nous donne de nouveaux outils pour nous assurer qu'il est respecté, et nous sommes prêts à les utiliser", a ajouté le porte-parole, en référence aux amendes conséquentes que la FTC pourrait infliger. Or de nombreux employés au fait de ces régulations ne sont plus chez Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX a licencié la moitié des 7.500 salariés de l'entreprise californienne il y a une semaine, dix jours après l'avoir rachetée et en être devenu le seul maître à bord. Des centaines de personnes étaient déjà parties cet été, et les démissions de cadres ont continué la semaine dernière. Jeudi, Lea Kissner, responsable de la sécurité, a annoncé son départ dans un tweet : "J'ai pris la décision difficile de quitter Twitter. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens formidables et je ressens beaucoup de fierté pour le travail que nous avons accompli avec les différentes équipes de la confidentialité des données, de la sécurité et de l'informatique". D'autres directeurs ont aussi fait leurs adieux d'après le Washington Post, dont les responsables de la confidentialité des données et de la conformité avec les lois et régulations. (Belga)