Météo - Un vendredi nuageux avant un week-end plus ensoleillé

La journée débutera sous les nuages bas et le brouillard sur le flanc sud de l'Ardenne vendredi. Ailleurs, le ciel sera d'abord nuageux. Au fil des heures, le soleil gagnera du terrain même si des voiles d'altitude persisteront, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront entre 9 et 13°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de 14 ou 15°C ailleurs. Le vent sera généralement modéré de sud-sud-ouest, revenant au sud. Dans le sud du pays, il sera le plus souvent faible de sud à sud-est. Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux avec essentiellement des voiles d'altitude. Des nuages bas et du brouillard pourront réapparaître par endroits sur le flanc sud de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 0 et 5°C au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et entre 4 et 8°C ailleurs. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est. Samedi, une fois la grisaille matinale du sud du pays dissipée, le soleil sera bien présent sur l'ensemble des régions bien que parfois voilé par quelques champs de nuages élevés passagers. Il fera doux avec des maxima compris entre 13°C sur le sud de l'Ardenne et 15 à 17°C ailleurs. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est. Dimanche, le temps sera ensoleillé avec des champs de nuages élevés. Le matin, quelques bancs de nuages bas et de brouillard seront présents par endroits. Après une nuit assez froide, les maxima seront doux avec des valeurs de 12 à 17°C. Lundi, la journée débutera sous les nuages bas en Ardenne et en Lorraine belge, et sous le soleil dans les autres régions. Ensuite, le ciel deviendra très nuageux depuis le sud. Mardi, le ciel deviendra souvent très nuageux avec des périodes de pluie en cours de journée.