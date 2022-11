Drame au Rallye du Condroz: le pilote de la voiture s'exprime pour la première fois

Deux jeunes ont été tués au Rallye du Condroz dimanche dernier. Pour la première fois, le pilote de la voiture en cause s'exprime via un communiqué. Il a été relayé par plusieurs médias. Voici la réaction d'Emeric Rary:

"Je tiens à adresser aux familles et aux proches qui pleurent la disparition d’un être cher mes plus sincères condoléances. Je pense également aux blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement. Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui ont tenu à se manifester auprès de moi à l’occasion de cette si pénible épreuve.

Soucieux que toute la lumière soit faite afin de permettre aux autorités concernées d’établir la vérité, vous comprendrez que je dois m’abstenir actuellement de tout autre commentaire sur les circonstances de ce malheureux accident. Je ne donnerai donc pas suite aux nombreuses sollicitations dont je suis objet à cet égard".

Les deux victimes étaient deux jeunes en couple. Margaux avait 16 ans et venait d'Hannut. Romain était âgé de 18 ans et habitait Huy. Ils seront inhumés ensemble ce samedi à Geer. Une messe de funérailles sera célébrée, samedi matin dès 10h30, en l'église de Braives.