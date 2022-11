De 200 à 300 personnes pour un dernier hommage à Nicole Josy

(Belga) De 200 à 300 personnes ont fait vendredi à la maison communale de Wemmel leurs adieux à la chanteuse Nicole Josy, du populaire duo musical "Nicole et Hugo", qui avait représenté la Belgique au concours Eurovision de la chanson en 1973.

Elle est décédée le 4 novembre dernier à l'âge de 76 ans à la suite d'une chute à son domicile. Ses funérailles auront lieu samedi au crématorium de Zemst. Une forte participation y est attendue, mais les funérailles seront également diffusées en ligne en direct. Le duo qu'elle formait avec son mari, Hugo Sigal, avait été sélectionné pour représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson en 1971 à Dublin mais en avait été empêché par une maladie. Deux ans plus tard, ils avaient pu prendre leur revanche et participer à l'Eurovision au Luxembourg avec le morceau "Baby, Baby". Ils avaient toutefois terminé bons derniers du concours. Les années 1970 sont marquées par des tournées à l'étranger pour Nicole & Hugo. En 1984, ils se voient proposer d'assurer le divertissement sur des navires de croisières, ce qui deviendra leur gagne-pain pendant plusieurs années. Nicole et Hugo avaient fait leurs adieux au public flamand en 2015 lors d'une dernière tournée.