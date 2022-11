Une minute de silence dans un lieu symbolique: les collègues de Thomas lui rendent hommage

Les collègues et amis de Thomas ont tenu à lui rendre hommage ce vendredi soir. Le policier a été tué jeudi soir à Schaerbeek par un individu armé d'un couteau.

Réunis en rang, des dizaines de policiers de la zone Bruxelles-Nord ont commencé à se réunir dès 18h30. À 19h15, ont levé la main à hauteur de la tempe pour effectuer le salut militaire et ont respecté une minute de silence.

Ce moment de recueillement s'est tenu devant le Commissariat 5, situé dans la Rue de Brabant à Schaerbeek. Un lieu hautement symbolique car il se trouve à 500 mètres seulement du lieu du drame. Il est également symbolique car la patrouille visée était rattachée à ce commissariat.

Un hommage a également été rendu à Liège ce vendredi soir. Thomas était originaire de la région. Une cinquantaine de policiers ont réunis vingt véhicules devant le commissariat central de la rue Natalis et ont activé leurs sirènes durant une minute.

Notre corps de police tout entier est en deuil

Quelques heures plus tôt, en conférence de presse, le chef de corps de la zone de Bruxelles-Nord a évoqué le policier tué. "Thomas a malheureusement succombé à ses blessures. Nous avons donc perdu un des nôtres. Aujourd'hui, le corps de police se réveille dans un jour profondément triste. Une tristesse qui est d'autant plus grave pour ses proches, partenaires, familles, frères et sœurs. Les proches de tous les hommes et femmes qui veillent à la sécurité de nos rues sont sous le choc. Notre corps de police tout entier est en deuil. Un immense chagrin partagé par l'ensemble de la communauté policière, dont nous sentons le soutien à travers les multiples messages que nous recevons", a déclaré Olivier Slosse dans la matinée.

Le collègue blessé pourrait quitter les soins intensifs

Quant au coéquipier de Thomas, Jason, également blessé, il a été emmené à l'hôpital jeudi soir et une opération d'urgence a été réalisée durant la nuit. Ce vendredi soir, les jours du jeune homme de 23 ans n'étaient pas en danger. Il a pu communiquer avec des collègues et des proches. Il serait, selon nos informations, sur le point de quitter les soins intensifs.

L'auteur de l'attaque se trouve à l'hôpital Saint-Pierre. Ses jours ne seraient pas en danger. Les enquêteurs attendent que son état de santé s'améliore pour l'interroger.