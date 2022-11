Margaux et Romain, les victimes du Rallye du Condroz, enterrés ensemble aujourd'hui

Les funérailles de Margaux et Romain, les deux victimes du rallye du Condroz, sont célébrées ce samedi matin dans l'église Notre-Dame de Braives. Après la cérémonie, l'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité. Margaux et Romain avaient 16 et 18 ans. Ils étaient en couple dans la vie et reposeront ensemble dans le cimetière de Geer.

Vendredi, pour la première fois, le pilote de la voiture en cause s'exprimait via un communiqué pour la première fois. "Je tiens à adresser aux familles et aux proches qui pleurent la disparition d’un être cher mes plus sincères condoléances", avait-il écrit.