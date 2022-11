Un orage paralyse plusieurs heures l'aéroport de Valence en Espagne

(Belga) L'aéroport de Valence en Espagne a été à l'arrêt plusieurs heures samedi à la suite de violents orages, selon l'organisme de contrôle aérien espagnol Enaire et la société qui gère l'aéroport.

"De violents orages sur l'aéroport de Valence ont contraint à la suspension de tous les atterrissages et de tous les décollages", a indiqué Enaire sur Twitter samedi en début de journée. Le trafic aérien a été interrompu d'environ 11h00 à 15h20, selon AENA, la société qui gère l'aéroport. Dix vols ont été réorientés vers d'autres aéroports et 28 ont été annulés, selon l'aéroport de Valence. La piste de décollage et d'atterrissage n'y était "plus opérationnelle après avoir été frappée par un éclair", selon un tweet d'AENA. L'orage s'était abattu vendredi soir sur la côte est de cette région avec des vents violents et des pluies torrentielles qui se sont intensifiées samedi tôt dans la matinée. L'orage a aussi affecté le trafic ferroviaire dans la région de Valence, selon l'ADIF, le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol, ainsi que plusieurs lignes de métro, selon le gouvernement de Valence.